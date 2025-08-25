FTSE Russell, Bitcoin entegrasyonunu hızlandırıyor. Metaplanet, FTSE Dünya Endeksine dahil oldu. Bitcoin’de büyük yatırım akışı bekleniyor. Şirket, 18.888 BTC bulunduruyor. CEO, Bitcoin ile kazançı artıracak. 2027’de 210.000 BTC hedefleniyor

KÜRESEL ENDÜSTRİDE DÖNÜM NOKTASI

Küresel endeks sağlayıcısı FTSE Russell’ın aldığı önemli karar, Bitcoin’in geleneksel finans dünyasına entegrasyonunu büyük ölçüde hızlandıracak. Metaplanet’in saygın endekslere girişi, dünya genelindeki pasif yatırım fonlarının Bitcoin’e dolaylı yollarla erişim sağlamasını mümkün kılıyor. FTSE Russell’ın Eylül 2025 Yarı Yıllık İncelemesi sonrasında Metaplanet’in elde ettiği bu başarı, şirketi FTSE Japonya Endeksi’ne dahil ederken otomatik olarak FTSE Dünya Endeksi’nde de yer bulmasına yol açtı. Bu gelişme, milyarlarca dolarlık pasif sermayenin Bitcoin pazarına yönelmesini sağlayacak.

Metaplanet’in finansal performansı dikkat çekici bir şekilde öne çıkıyor. Şirket, Toyota, Sony ve Nintendo gibi devleri içeren TOPIX Core 30 endeksini önemli bir farkla geride bıraktı. Yılbaşından bu yana Metaplanet yüzde 187’lik bir kazanç sağlarken, TOPIX 30’un performansı yalnızca yüzde 7,2’de kaldı. Bitcoin hazine stratejisiyle kendini yeniden konumlandıran Metaplanet, şu an kurumsal hazinesinde 18.888 BTC bulunduruyor. Bu miktar, şirketi dünya genelinde yedinci en büyük halka açık Bitcoin sahibi konumuna getiriyor. Aynı zamanda, Metaplanet Coinbase, Tesla ve Hut 8 madencilik firmasından daha fazla Bitcoin’e sahip.

Metaplanet CEO’su Simon Gerovich, temmuz ayındaki bir açıklamasında Bitcoin rezervlerinin bir kısmını ek gelir getiren işletmeler satın almak için kullanacaklarını ifade etti. Yöneticiler ayrıca, 2027 yılına kadar Bitcoin’in toplam arzının yüzde 1’i olan 210.000 BTC biriktirme hedefi belirledi. Bu strateji, Metaplanet’i Bitcoin pazarında daha da güçlü bir konuma getirebilir.