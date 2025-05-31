FTX, Kullanıcılarına Geri Ödeme Yapacak

FTX’İN YENİDEN YAPILANMA PLANI ÜZERİNE KRİTİK GELİŞMELER

İflas eden kripto para borsası FTX, “bölüm 11” yeniden yapılanma planının ikinci aşamasında önemli bir aşamaya geldi. Şirket, Anthropic ve Robinhood gibi firmalardaki karlı yatırımları sayesinde kullanıcılarına “tam” geri ödeme yapabilme kapasitesine ulaştı. Bu durum, 2022’deki kripto piyasası çöküşünden sonraki toparlanma sürecinde nadir görülen bir başarı hikayesi olarak algılanıyor. FTX, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kullanıcılarına bekledikleri müjdeyi iletti. “Müşteriler bugünden itibaren 1 ila 3 iş günü içinde hesaplarına aktarım yapılabilir.” ifadesiyle durumu duyurdu.

KULLANICILAR DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİNE KARŞI UYARILDI

Borsa ayrıca kullanıcılarını potansiyel dolandırıcılık girişimlerine karşı da uyardı. FTX yetkilileri, sahte web siteleri ve e-postalar konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Kripto saklama kurumu BitGo ve merkezi borsa Kraken, daha önce bu dağıtımda ortak olarak belirlenmişti. İki platform, milyarlarca dolarlık fon transferini güvenli bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla seçildi. FTX’in geri ödeme planı farklı yorumlar aldı. Bazı uzmanlar bu planı olumlu bir gelişme olarak görürken, diğerleri olumsuz görüş belirtti. Zira kripto piyasası, FTX’in çöküşünden sonra önemli ölçüde değer kazandı.

KULLANICILAR YÜZDE 74 VE YÜZDE 119 GERİ ALACAK

Kullanıcılar, bu dağıtımda portföy varlıklarının dolar değerinin yüzde 74’ünü geri alacak. Küçük alacak sahipleri ise, faiz ödemeleri de dahil olmak üzere toplamda yüzde 119’unu geri kazanabileceği bildiriliyor. Piyasa katılımcıları, bu FTX geri ödeme sürecinin açılmasını yaklaşan altcoin sezonu için önemli bir likidite kaynağı olarak değerlendiriyor.