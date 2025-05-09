Fuar, Türk Firmalarının Başarısını Gösterdi

FUAR HAKKINDAKİ DETAYLAR

Avrupa’nın önde gelen yenilenebilir enerji fuarlarından biri olan The Smarter E-Europe–Intersolar 2025, 7-9 Mayıs tarihleri arasında Almanya’nın Münih şehrinde yapıldı. Fuar, Türkiye’den 94 firma ile geniş bir katılım sağladı. Türk firmaları, etkinlikte enerji depolama sistemleri, güneş panelleri, akıllı inverterler ve dijital enerji çözümleri gibi çeşitli ürün ve teknolojileri uluslararası katılımcılara tanıttı.

TÜRKİYE’NİN TEMSİLİ

Fuarı ziyaret eden Türkiye’nin Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, Ticaret Ataşeleri Recep Aslan ve Ali Bayraktar ile birlikte Türk firmalarının stantlarını turlayarak burada sunulan ürünler ve projeler hakkında bilgi aldı. Erdoğan, Türkiye’nin sektördeki gelişimini değerlendirirken, “Ülkemizden gelen firmalarımızın sektördeki potansiyelimizi güçlü bir şekilde temsil ettiğini memnuniyetle gözlemledik. Yenilikçi ürünleri ve gelecek vizyonları bizleri son derece mutlu etti” dedi.

Fuar süresince İstanbul Ticaret Odası (İTO) yetkilileriyle görüşme gerçekleştiren Başkonsolos Erdoğan’a, İTO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Doğan Salman ile Meclis Üyeleri Barış Avşar, Eyüp Topal ve Bülent Şen de eşlik etti. Bu buluşmada milli katılım organizasyonu hakkında detaylar değerlendirildi.