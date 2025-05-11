Fuar, Türk Şirketlerin Katılımıyla Başarılı

SURİYE’DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Suriye’de Baas rejiminin sona ermesinin ardından başkent Şam’da 7 Mayıs’ta başlayan ilk Uluslararası Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Enerji Fuarı, Türk şirketlerinin yoğun katılımıyla son gününde büyük ilgi görüyor. Bu fuar, Baas rejiminin yıkılmasının ardından gerçekleştirilen ilk etkinlik olma özelliğini taşıyor ve Suriyeli şirketlerin yanı sıra yaklaşık 200 Türk marka da katılıyor.

YATIRIMCILARDAN ÜMİT VEREN AÇIKLAMALAR

Türk katılımcılardan Metin Gözüaçık, Suriye’de geleceğe dair umutlu olduklarını ifade ediyor. Ülkedeki yeni şartlara rağmen katılımın yüksek olmasının önemli olduğuna dikkat çeken Gözüaçık, “Herkes elinden geleni yapıyor, bizim ülkeyi seviyorlar. Fuar başarılı.” şeklinde konuştu. Ayrıca, yatırımcıların Suriye’deki ekonomik şartlara ve istikrara önem verdiğini belirten Gözüaçık, “Bu kadar katılım olması mevcut şartlara rağmen oldukça anlamlı.” dedi.

Enerji sektöründe faaliyet gösteren Fuat Egeaslan ise, “Suriye’nin yeni döneminde düzenlenen bu önemli etkinlikte ürünlerimizi sergilemekten memnunuz. Yeni Suriye’de taşların yerine oturması zaman alacaktır ancak bu zamanı çalışarak değerlendirmek gerekiyor. Güzel komşularımızla yeniden tanıştık.” açıklamasında bulundu. Egeaslan, hem Suriyeli hem de yurt dışından gelen ziyaretçilere enerji sektöründeki bilgi birikimlerini öğretmeye devam ettiklerini kaydetti.

UMUTVAHŞ AÇILIMLAR VE BEKLENTİLER

Ziyaretçilerden Halit Takva, Körfez ülkelerindeki fuarlarla karşılaştırıldığında Şam’daki organizasyonun gelişmişlik açısından umut verici olduğunu belirtti. Takva, “Fuar tanıtımında eksiklik vardı. Bilgiyi geç edindim ve çok fazla yabancı ülke katılımı göremedim. Ancak yine de iyimseriz, beklenmedik şeyler gördük. İmar ve sanayi sektörlerinin gelişmesini ümit ediyoruz.” dedi.

Fuarı ziyaret eden Hala el-Halaf da, fuarda sergilenen ürün çeşitliliğinin dikkat çekici olduğunu ifade ederek, “Benim için güzel bir tecrübe oldu. Önceki fuarlara kıyasla stantlarda daha fazla yeni araç gördüm. Yeni Suriye’de iş yoğunluğunun artmasını temenni ediyorum.” şeklinde sözlerini tamamladı. Uluslararası Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Enerji Fuarı, bugün sona erecek.