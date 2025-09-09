Fuat Çapa, Santrfor Transferine Önem Veriyor

TRANSFER ÇALIŞMALARININ HIZLANDIRILMASI

Futbol Direktörü Fuat Çapa, “Şu anda görüştüğümüz oyuncular var. 12 Eylül’den önce bize katkı sağlayabilecek bir santrfor transferini mutlaka bitirmek istiyoruz” dedi. Yeni sezon öncesi Türkiye’yi UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde temsil edecek Samsunspor’da açıklamalarda bulunan Çapa, “Santrfor transferi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz ve görüşmelerimiz var. 12 Eylül’den önce mutlaka bir santrfor almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Çapa, Avrupa kupalarında mücadele ettikleri için uygun oyuncu profilleri bulmaları gerektiğini söyledi. İstedikleri profilin “Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi’nde mücadele etmek isteyen oyuncular” olduğunu vurguladı.

DOĞRU PROFİLLERİ BULMAK ZORUNDA KALMAK

Mevcut kadrodaki oyunculardan daha iyi birini getirmedikçe, “transfer yapmanın pek bir anlam ifade etmediğini” belirten Çapa, şu şekilde devam etti: “Takım adına çok fazla isim yazılıp çiziliyor. Bunların bir kısmı doğru, bir kısmı ise sosyal medya kanallarından gelmiş isimlerdir.” Taraftarların istediği oyuncuların olmasının normal olduğunu kaydettikten sonra, belirli bir oyun konseptine sahip olduklarını ve bu doğrultuda ilerlemek istediklerini belirtti. “Orta sahada tabi ki oyuncu ihtiyacımız var,” diyen Çapa, mevcut kadronun kalitesini artırmanın önemini vurguladı.

YENİ OYUNCULARIN EKİBİ GÜÇLENDİRMESİ

Takıma katılan yeni oyuncuların, aidiyet duygusu ile kendilerini geliştirmeye başladığını belirten Çapa, “Thomas hocayla belirlediğimiz bir oyun felsefemiz var ve bu felsefeye uygun isimleri kadromuza katmak istiyoruz” açıklamasını yaptı. Çapa, yabancı oyuncu kontenjanını göz önünde bulundurarak yerli oyuncuların katılımının bir artı olduğunu ifade etti. Ancak, kendi takımlarında etkili olan oyuncuları kulüplerin kolay kolay bırakmadığına dikkat çekti. Çapa, “Harcama limitlerimiz zaten kısıtlı, bu yüzden istediğimiz forvet profiline ulaşmakta zaman zaman sıkıntı yaşayabiliyoruz” diye ekledi.

AİLE ORTAMININ GÜCÜ

Çapa, Avrupa kupalarına katılma başarısını mevcut kadronun elde ettiğini ve bu başarıyı göz ardı etmenin mümkün olmadığını söyledi. “Zeki, Soner, Okan, Emre ve diğer yerli oyuncularımızın buraya olan bağlılığı çok değerli” diyerek, konsantrasyon ve bağlılıkla birlikte takımın bir aile ortamı oluşturduğunu ifade etti. Çapa, önümüzdeki haftalarda katılacak yeni oyuncuların da bu adaptasyonu sağlayarak, hem taraftarlar hem de kamuoyu için keyifli bir Samsunspor görüntüsü sunacağını sözlerine ekledi.