Fuat İ. Caddede Başından Vuruldu

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Olay, öğleden sonra saat 15.00 sıralarında Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’nde yaşandı. Fuat İ. isimli bir kişiye, henüz kimliği belirlenemeyen bir birey tarafından tabancayla ateş açıldı. Başına isabet eden kurşunla Fuat İ. kanlar içinde yere düştü, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

SAĞLIK EKİPLERİNE YARDIM ÇAĞRISI

Çevrede bulunan kişiler, durumu hemen ihbar etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Fuat İ., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada doktorların tüm çabalarına rağmen Fuat İ. yaşamını yitirdi.

POLİSİN YAPTIĞI İNCELEMELER

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği alanda detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. İnceleme sonucunda, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca bulundu. Bu durumda polis ekipleri, saldırganı yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.