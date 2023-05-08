Fuat Oktay: Bu millet, bu ülkeyi size yedirmez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bu millet, bu vatanı, bu ülkeyi size yedirmez hiç kusura bakmayın. Bu millet Recep Tayyip Erdoğan’ı size yedirmez” dedi.

Ankara’dan AK Parti milletvekili adayı olan Oktay, Sincan Belediyesi Fuar Alanı’nda Yozgat Hemşehri Buluşması Programı’na katıldı.

Oktay, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 3 ay geçtiğini belirterek, “Bu üç ayda üç kulvarda birden koşturduk, koşturuyoruz. Bir yandan 11 ilimizi vuran depremin yaralarını sararken diğer yandan da asrın projelerini ülkemize kazandırıyoruz. Yine üçüncü tarafta da hamdolsun tam gaz seçim çalışmaları yürütüyoruz. Bu üç kulvarda da sizlerle beraber yürüyoruz” şeklinde konuştu.

Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı’nın açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Oktay, şöyle konuştu:

“Peki Sivaslı olduğunu zanneden, Anadolu ile hiçbir alakası olmadığını anladık vatandaşın, bir de orada belediye başkanlığı yaptı ya, ‘Sivas’a ne gerek var kardeşim hızlı tren’ diyen vatandaştan bahsediyorum. Kılıçdaroğlu’nun yoldaşından bahsediyorum. Yozgatlı ne demek istediğimi bilir. Berat gecesinde mücahit Kılıçdaroğlu diye bağırtan bu kendini bilmezlerden bahsediyorum. Şimdi o da gidebilir, gitsin bir Sivas’ı görsün. Hızlı tren ne demekmiş. Sivas’a yarar mıymış, yaramaz mıymış? Bunların DNA’ları o kadar karıştı ki yaptığınız camiye bile ‘Bu kadar büyük camiyi niye yaparsınız, bunu nerede dolduracaksınız’ diyecek kadar da vicdanları, akılları, dimağları bir şekilde kısırlaşmış. Doldu mu camiler? Çamlıca’daki camiden bahsediyorum.”

Oktay, Gabar’da petrolü terörle mücadele ederek, genç mühendislerle arayıp bulduklarını ancak muhalefetin bunu ciddiye almadığını söyledi. Muhalefetin Türkiye’nin kalkınmasına dair iddiası bulunmadığını ifade eden Oktay, “Siz olsa olsa bu ülkeyi ancak geriye götürürsünüz. O yedili masanın etrafındaki her biriniz için söylüyorum. Gericinin ta kendisisiniz hepiniz de” dedi.

Türkiye’ye uzaktan parmak sallatılmaya çalışıldığını belirten Oktay, şöyle devam etti:

“Uzaktan parmak sallatmaya çalıştıkları kim? Bunların ağababaları. Bunların ipini elinde tutan, PKK’nın, FETÖ’nün, DHKP-C’nin… Hani Cumhurbaşkanımız ‘Topunuz gelin’ dedi ya. Onların da ipini tutan ağababalarından bahsediyorum. Bunlar ne yapıyorlar şimdi? O ağababalarından onlara diyorlar ki ‘Yahu millet uyanmaya başladı tekrar. Yahu kardeşim bu millet hiç uyumadı ki zaten. 15 Temmuz’da görmediniz mi bu milletin dimdik ayakta olduğunu? Bu millet teröre, FETÖ’ye, PKK’ya eyvallah diyecek mi zannediyorsunuz?”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a diş geçiremeyenlerin, diş geçirebilecekleri bir yedili masa kurduğunu ve o masadaki, maşalarıyla Türkiye’yi yönetmek istediğini dile getiren Oktay, “Bu millet, bu vatanı, bu ülkeyi size yedirmez hiç kusura bakmayın. Bu millet Recep Tayyip Erdoğan’ı size yedirmez” dedi.