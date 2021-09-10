Fuat Oktay, Maripov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan ziyareti sırasında ülkenin KEK Eşbaşkanı Ulukbek Maripov ile görüştü.

Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu 10’uncu Toplantısı’nın yapılacağı Ala- Arça Devlet Konutu’nda bir araya gelen Oktay ve Maripov ikili baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye, Kırgızistan Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı heyetleri ile Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan katıldı. Maripov, Oktay’a gerçekleştirdikleri ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek “Hoş geldiniz” dedi.

Gösterdikleri misafirperverlikten ötürü Maripov’a teşekkür eden Oktay ise “Biz ata yurdumuzdayız. Burada kendimizi misafir olarak görmüyoruz.” diye konuştu.