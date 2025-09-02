Fuat Temuçin’in Tilki Dostluğu Devam Ediyor

ALABALIK TESİSİNDEKİ TİLKİ DOSTLUĞU

Bayburt’un Kop köyünde alabalık tesisi bulunan Fuat Temuçin, son 3 aydır tesisine gelerek dostluk kurduğu tilkiyle ilgileniyor. Temuçin, bu tilkiye ‘Rıfkı’ ismini vermiş. Her akşam saat 21.00’de işletmesine gelen tilki için özel yemek hazırlayan Temuçin, bu süreçte onunla bir bağ kurmayı başarmış.

TİLKİ RIFKI’NIN BESLENME ALIŞKANLIĞI

İlk olarak tilkiye ekmek vermeye başlayan Temuçin, Rıfkı’nın ekmekle ilgilenmediğini görünce, alabalıkların artan parçalarını bırakarak onun beslenmesini sağladı. Rıfkı’nın yalnızca balıkla beslenmeyi tercih ettiğini ifade eden Temuçin, “Rıfkı ağzının tadını biliyor. Ekmek verince yemiyor, illa balık olacak, onu yiyor” şeklinde konuştu. Karnını doyurduktan sonra çevrede dolaşan Rıfkı, doğal yaşam alanına geri dönmeden önce bir süre tesis çevresinde vakit geçiriyor.

BAYBURT’TA HAYVAN SEVGİSİ

Rıfkı, her gün aynı saatte yeniden tesisin yolunu tutuyor. Temuçin, hayvan sevgisinin önemini vurgulayarak bu dostluk ilişkisi sayesinde huzur bulduğunu belirtiyor. Bu dostluk, hem Fuat Temuçin’in hem de Rıfkı’nın hayatına renk katıyor.