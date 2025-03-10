Fuego Yanardağı’nda Patlama Korku Yarattı

FUEGO YANARDAĞI’NDAKİ PATLAMA

Orta Amerika’nın Guatemala ülkesinde bulunan Fuego Yanardağı, dün gece beklenmedik bir şekilde patladı ve bu durum korku dolu anlara yol açtı. Yetkililer, patlamanın başkent Guatemala City’nin yaklaşık 50 kilometre güneybatısında meydana geldiğini duyurdu.

30 BİN KİŞİ RİSK ALTINDA

Tahliye işlemleri sürerken, yaklaşık 300 ailenin güvenli bir bölgeye taşındığı bildirildi. Yetkililer, bu bölgedeki 30 bin kişinin de potansiyel risk altında olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Şu an için herhangi bir can kaybı ile ilgili bir bilgi verilmedi.

BÖLGENİN EN AKTİF YANARDAĞI

Fuego Yanardağı, yüksekliği 3 bin 763 metre olan ve Orta Amerika’nın en aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor. Yanardağ, 2018 yılında da tarihi bir patlama yaşamış ve bu olay sonucunda yaklaşık 200 kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştu.