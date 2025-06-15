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Fuhşa Teşvik Operasyonu Gerçekleşti, 15 Gözaltı

FUHŞA TEŞVİK OPERASYONU

Yüksek ücret vaadiyle fuhşa teşvik edilen kadınlarla ilgili istihbarat üzerine Bursa merkezli 3 ilde masaj salonlarına operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda 15 kişi gözaltına alındı ve 34 mağdur kadın kurtarıldı. Fuhuştan elde edilen 38 bin lira da ele geçirildi.

TEKNİK TAKİP BAŞLATILDI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınların ‘masör’ unvanıyla yüksek ücretle fuhşa teşvik edilmesi üzerine harekete geçti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Bursa’nın yanı sıra Mardin ve Antalya’da teknik ve fiziki takip çalışmaları başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ekipler, 10 farklı masaj salonuna eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan aramalarda cinsel ilişki sırasında kullanılan çeşitli ürünler, 5 dizüstü bilgisayar, 22 cep telefonu, 2 flaş bellek ve fuhuştan kazanıldığı düşünülen 38 bin lira para ele geçirildi. Toplamda 11 kadın ile 4 erkek olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı. Kurtarılan 34 kadının güvenliği sağlandı ve şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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