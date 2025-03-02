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Fuhuş Operasyonu: Dört Otele Mühürleme Kararı

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CİNSEL SUÇLARLA MÜCADELE OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarıyla mücadele etmek için bir operasyon gerçekleştirdi. Ahlak büro ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda 3 otel incelemeye alındı. Bu otellerde görevli 12 şüpheli, fuhşa yer temin ettikleri suçlamasıyla savcılığa gönderildi. Mağdurlarsa ifadelerinde otel görevlilerin konaklama başına pay aldığını belirtti.

OTELLERİN MÜHÜRLENMESİ VE KURTARILAN MAĞDURLAR

Fuhuşla Mücadele Komisyonu, aldığı karar doğrultusunda 4 oteli mühürledi ve kapısına kilit vuruldu. Mühürlenen otellerin kapılarına “Tadilat nedeniyle kapalıyız” afişleri eklenerek mühürler gizlendi. Ayrıca, operasyon kapsamında 30’dan fazla mağdur kadın kurtarıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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