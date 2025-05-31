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Fuhuş Operasyonunda 1 Tutuklama Gerçekleşti

Nevşehir’de Fuhuş Operasyonu Sonuçlandı

Nevşehir’de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2000 Evler Mahallesi’ndeki bir masaj salonuna düzenlediği operasyonda F.K, Ş.Ç. ve H.B’yi yakaladı. Üç zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi.

Adli Süreçte Gelişmeler

Adliyeye çıkarılan zanlılardan Ş.Ç. ve H.B, savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı. Ancak iş yeri sahibi olan F.K, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Polis ekipleri, zorla fuhuş yaptırıldığına dair aldıkları ihbar üzerine 2000 Evler Mahallesi’nde faaliyet gösteren masaj salonuna operasyon düzenledi ve fuhşa teşvik, temin ile aracılık suçlamalarıyla F.K, Ş.Ç. ve H.B’yi gözaltına aldı.

Aramalarda Yüklü Miktarda Para Bulundu

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda önemli miktarda para ele geçirildi. Ayrıca üç adet lüks araca el konuldu ve iş yeri mühürlendi.

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