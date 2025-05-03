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Fuhuş Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

KOCAELİ’DE FUHŞA YÖNELİK OPERASYON

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen şafak operasyonu sırasında, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlamasıyla 4 şüpheli yakalandı. Bu operasyon sonucunda, fuhşun mağduru olan 7 kadın kurtarıldı.

HEDEF: ZÜHREVİ HASTALIKLARIN ÖNLENMESİ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği, fuhuş olaylarının tespiti ve zührevi hastalıkların önlenmesi amacıyla önleyici çalışmalar yürütüyor. Fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması ve bu suçu işleyenlerin yakalanması hedefiyle, 30 Nisan’da saat 07.30 sularında Darıca’daki 4 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLERDEN ÜÇÜ TUTUKLANDI

Operasyon sırasında, fuhuşa teşvik eden ve aracılık eden 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 7 mağdur kadın kurtarıldı. Gözaltındaki R.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler C.Ç., M.Ş. ve M.K. ise adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

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