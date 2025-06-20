Fuhuş Operasyonunda 6 Gözaltı, 6 Kurtarıldı

FUHŞA KARŞI KAPSAMLI OPERASYON

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, fuhuş suçlarının tespiti ve bu suçlar kapsamında zorlanan bireylerin kurtarılması amacıyla Kocaeli ve İstanbul illerinde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı ve toplamda 6 kadın kurtarıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı.

GÖZALTILAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından 17 Haziran sabahında, Kocaeli ve İstanbul’da 7 farklı adrese eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda, fuhşa teşvik eden, aracılık yapan ve yer sağlayan 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, evlerde ve işyerlerinde silah, pasaport ve önemli miktarda nakit para gibi belgeler ele geçirildi.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKILAN ŞÜPHELİLER

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Ancak 1 şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkan U.V., H.T., M.C.A., İ.K. ve B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişmeler, emniyet güçlerinin fuhuşla mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gösteriyor.