Fuhuş Yapılan Masaj Salonu Baskını

FUHUŞ OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’ndeki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığını tespit etti. Bu doğrultuda, apartman dairesinde yer alan masaj salonuna aniden bir operasyon gerçekleştirildi.

KAMERALARDAN HABERDAR OLDULAR

Baskın sırasında güvenlik kameraları aracılığıyla polisin geldiğini gören iş yeri sahibi B.F. (23) ve beraberindeki 4 kadın, gizli bir geçit kullanarak çatı katına saklandı. Ancak, polis ekipleri seyyar merdivenle ulaştıkları çatı katında saklanan kişileri yakalamayı başardı. İşletme sahibi gözaltına alındı ve kadınlar güvenli bir şekilde kurtarıldı.

ARAMA SONUCUNDA PARA BULUNDU

Operasyon sonrasında adreste gerçekleştirilen aramada, fuhuştan elde edildiği düşünülen bir miktar paraya el konuldu.