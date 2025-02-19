Fulden Uras’ın 21 Gün İçinde İkinci Kaybı

FULDEN URAS’IN KAYIPLARI

Özellikle ‘Bensiz Olsun’, ‘Aşkından Ölmem Mi Lazım’, ‘Ben Ağlarım’, ‘Arada Bir’ gibi eserleriyle hafızalarda yer edinmiş olan şarkıcı Fulden Uras, 29 Ocak’ta babası Mutlu Otman’ı kaybetti. Uras, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, “Babacığımı kaybettik. Doyamadım sana babam” sözleriyle duygularını ifade etti.

AİLENİN BÜYÜĞÜNÜ KAYBETTİ

Günler sonra ikinci bir acı ile sarsılan Fulden Uras, amcasının vefat haberini duyurdu. “Ailemizin büyüğü canım Ayhan amcamızı kaybettik. Babamla 21 gün arayla iki kardeş buluştu” açıklamasını yaptı. Daha önce bağırsak ve meme kanseri tedavisi gören Uras’ın annesi Müge Akkoyunlu ise 2017 yılında ağır bir enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılmış ve yaşamını yitirmişti.