Fulham, FA Cup’ta Tarihi Zafer Elde Etti

FULHAM’DAN TARİHİ ZAFER

Fulham, Manchester United ile karşılaştığı maçı 117 yıl aradan sonra kazanarak İngiltere Federasyon Kupası’nda (FA Cup) önemli bir başarı elde ediyor. Old Trafford’da gerçekleşen 5. tur mücadelesinde, Calvin Bassey ve Bruno Fernandes’in attığı gollerle normal zaman 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Uzatmalarda da skor değişmedi ve Fulham, penaltı atışlarıyla 4-3 bu maçı kazanarak çeyrek finale yükseliyor.

Fulham kalecisi Bernd Leno, penaltı vuruşlarında Victor Lindelöf ve Joshua Zirkzee’ye karşı gösterdiği iki kurtarışla bu tarihi zaferin mimarı oldu. Bu performans, Fulham’ın maçta kazanmasına ve çeyrek finale çıkmasına büyük katkı sağladı.

GÖZLER ÇEYREK FİNALE ÇEVRİLİYOR

Fulham, çeyrek finalde 29 Mart’ta Craven Cottage Stadyumu’nda Crystal Palace ile karşılaşacak. Bu maç, Fulham için büyük bir fırsat olarak görülüyor ve taraftarlar bu heyecan verici karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor.