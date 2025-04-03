Full House’un Dave Coulier Kanseri Yendi

TEŞHİSİ KONUŞULAN DAVE COULIER

Bir dönem ülkemizde yayınlanan ‘Bizim Ev’ (Full House) dizisinde canlandırdığı Joey karakteriyle akıllara kazınan Dave Coulier, geçtiğimiz Kasım ayında kendisine 5 hafta önce kan kanseri teşhisi konduğunu ve kemoterapi tedavisine başladığını aktarmıştı. Bu süre içerisinde ünlü isimden sevindiren bir haber geldi.

KANSERİ YENDİĞİNİ DUYURDU

Üçüncü evre lenfoma teşhisi konan Dave Coulier, kanseri yendiğini açıkladı. 65 yaşındaki oyuncunun temsilcisi, yaptığı açıklamada, Coulier’in artık tamamen kanserden kurtulduğunu duyurdu. Bu sevindirici gelişmeyi, ‘Full House’ dizisindeki rol arkadaşı Candace Cameron Bure, sosyal medya hesabından “Dave kanseri yendi! Bu harika haberi kutlayalım” ifadeleriyle paylaştı.

AİLESİNE YENİDEN DOĞUM GARANTİSİ VERMİŞTİ

Ünlü oyuncu, ailesine “Her iki şekilde de hazırlıklıyım. Ölürsem ölürüm. Ve burada kalabilirsem, harika olur,” sözleriyle düşüncelerini aktarmıştı.