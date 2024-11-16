Füme Etli Kumpir Tarifi Nedir?

GEREKEN MALZEMELER

Kumpir yapmak için gerekli olan malzemeler arasında 4 adet iri patates yer alıyor. Bunun yanında, tarifin lezzetini artıracak diğer bileşenlere de ihtiyaç var.

EK MALZEMELER

Füme et, tereyağı, kaşar peyniri ve isteğe bağlı olarak turşu, zeytin gibi çeşitli garnitürler bu tarifin olmazsa olmazları arasında. Ayrıca, baharatlar da lezzeti zenginleştirebilir.

PATATES HAZIRLIĞI

Patatesler iyice yıkanarak fırınlanacak. Önceden ısıtılmış fırında patatesleri iyice pişirmek, kumpirin kıvamı için önemli. Pişen patates içi kolayca ezilir hale gelene kadar fırında tutulmalı.

SON DOKUNUŞLAR

Patatesler çıkarıldıktan sonra içi açılarak, fümeli et ve diğer malzemelerle karıştırılacak. Son aşamada ise üzerine rendelenmiş kaşar peyniri eklenerek fırınlanacak ve sıcak servis yapılacak.