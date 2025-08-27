Funda Han Park Ettiğinde Çarpma Oldu

KAZA ANI HIZLA GELİYOR

Aydın’ın Efeler ilçesinde yeni servisten çıkardığı otomobilini park etmeye çalışırken kontrolünü kaybeden Funda Han (41), yol kenarındaki beş aracın hasar görmesine neden oldu. Olayın ardından ekipler hızla bölgeye intkal etti. Olay anında bulunan Funda Han, “Otomobilimin vitesi arızalıydı, değiştirildi. Servisten yeni çıkmıştım. Araba bir anda beni geriye fırlattı” ifadelerini kullandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Efeler Mahallesi Bergama Caddesi’nde gerçekleşti.

ÇARPMA DİZİSİ VE SONUCU

Funda Han, yönetimindeki 09 ANG 458 plakalı aracı park etmek isteyen kişinin önündeki 09 RS 979 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle bu araç, önündeki 09 ABM 740 plakalı başka bir otomobile sürüklendi. Aynı zamanda yaklaşık 35 metre geri giden Funda Han, 09 ARA 489 plakalı araca çarptı. Bu çarpmanın ardından, hızla arkasındaki 09 ET 003 ve 48 ADA 277 plakalı araçlara da etkisiyle hasar oluştu. Kazada, Funda Han’ın aracı ile çarptığı park halindeki beş araçta da hasar gerçekleşti.

KAZA SESLERİ VE TANIK GÖRÜŞLERİ

Kaza anını duyan tanıklardan Coşkun Döndü, “Büyük bir gürültü duyduk. Çöp kamyonlarından daha yüksek bir ses vardı. Önce çöp boşaltıyorlar sandık, ama pencereden baktığımızda ortalık savaş alanıydı. Allah beterinden korusun. İyi ki ölümlü bir kaza olmadı. Kadın sürücü park etmek isterken kaza olmuş. Otomatik araç olduğu için vites karıştırmış ve telaşlanmış herhalde” şeklinde konuştu. Olayla ilgili olarak tutanak tutuldu.