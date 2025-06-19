Furkan Aytepe, Uganda’da kayboldu

FURKAN AYTEPE’DEN HABER ALINAMIYOR

Bursa’da iş vaadiyle Dubai’ye gönderileceği söylenen 22 yaşındaki Furkan Aytepe’den 18 gündür haber yok. Genç adamın aslında Dubai yerine Uganda’ya götürüldüğü ortaya çıktı ve ailesi, oğullarının hayatına dair endişe taşıyor. Baba Abdullah Aytepe ve anne Fatma Aytepe, yetkililerden yardım istemek için çırpınıyor. Gözü yaşlı anne, “Oğlumu Dubai diye Afrika ülkesine götürdüler, ne götürenden ne de oğlumdan haber alıyorum” diyerek durumu özetliyor.

Olayın ARKA PLANI

Olay, Bursa’nın Demirtaş Mahallesi’nde yaşayan Aytepe ailesinin iddiaları üzerine gündeme geldi. 22 yaşındaki Furkan Aytepe, işsiz olduğu dönemde aile dostları Bülent K.’nın rehberliğinde yurtdışında bir iş bulma umuduyla yola çıktı. Kendisine Dubai’de iş ayarlandığı söylenen Aytepe, geçtiğimiz ay yurtdışına çıktı. Ancak genç adamın Uganda’ya gönderildiği ve burada bir kişiyle çalışmaya başladığı öğrenildi.

İLETİŞİM SORUNU

Anne Fatma Aytepe, “Oğlum Dubai’ye gidecek diye hazırlandı ama Uganda’ya gönderildi. Salıdan cumartesiye kadar konuşabildik ama cumartesi akşamı saat 19.30’dan sonra iletişim kesildi. Bugün 18 gün oldu. Ne oğluma ulaşabiliyoruz, ne de onu oraya götüren kişiye. İlk başta kaçamak cevaplar verdi. Sonra ‘gidip getireceğim’ dedi. Şimdi kendisine de ulaşılamıyor. Ailesi de yerini bilmiyor. Oğlumun hayatından endişe ediyorum” diyerek bu süreçte yaşadığı zorluğu aktarıyor.

PIŞMANLIK VE ENDİŞE

Baba Abdullah Aytepe ise, Bülent K.’nın kendisine iş teklifinde bulunduğunu ama kendi işleri nedeniyle bunu kabul etmediğini belirtiyor. “Ben mermer işiyle uğraşıyorum. Bülent’in arası benle iyiydi. Bana, ‘Seni Dubai’ye götüreyim’ dedi. Ama işlerim vardı, gidemedim. Çocuğum işsiz olduğu için ona söyledik. Bülent’e güvendik. Ama şimdi ne oğluma ne de Bülent’e ulaşabiliyorum. Yetkililerden yardım istiyorum” ifadesiyle içindeki pişmanlığı dile getiriyor.

EVLİLİK HAYALLERİ

Aile, Furkan Aytepe’nin kaybolmadan önce kız arkadaşıyla evlilik planları yaptığını öğrenmiş. Aytepe ailesi, genç adamın hayallerinin yarıda kalmaması için bir an önce bulunmasını istiyor. Hem oğullarının durumundan hem de onu götüren kişinin bilinmezliğinden kaynaklanan endişeleri gidermek için olayın her yönüyle incelenmesini talep ediyor.