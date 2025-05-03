Furkan’ı arkadaşları unutmuyor, anısını yaşıyor

KÜÇÜK FURKAN’IN UNUTULMAZ ANISI

Küçük yaşlarda yaşadığı böbrek rahatsızlığının ilerlemesi sonucu yaklaşık 5 ay önce yapay kalp tedavisi görürken hayatını kaybeden Müşir Zeki Paşa Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Furkan Emre Meral, arkadaşları tarafından unutulmadı. Sınıf arkadaşları ve öğretmenleri, Erzincan Pir-i Sami Hazretleri mezarlığında bulunan Furkan’ın kabrini, yoğun yağmura rağmen ziyaret ederek dua etti ve mezarına çiçek bıraktı. Bu ziyarette öğretmenler ve öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı.

FURKAN’IN KÜTÜPHANE KÖŞESİ

Öğretmenleri, küçük yaşta hayata veda eden Furkan Emre Meral’in kitap okumayı çok sevdiğini belirttiler. Bu nedenle öğrenciler için Z Kütüphanede bir köşe hazırlanmış ve anı defteri oluşturulmuş. Öğretmen, Furkan’ı hiçbir zaman unutmayacaklarını ve anısını yaşatmaya çalışacaklarını ifade etti. Ayrıca, öğrenciler sınavlarda başarılı olabilmek için birbirleriyle yarıştıklarını ancak kitap okuma konusunda her zaman Furkan’ın önde olduğunu vurguladılar. Küçük Furkan, il genelinde düzenlenen en çok kitap okuma etkinliğinde de ödül alarak derece elde etmişti.

HASTANE DÖNEMİ VE SONRASI

Furkan Emre Meral, ailesinin tek çocuğuydu ve tedavi sürecinin büyük bir kısmını Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde geçirdi. Yapay kalp uygulaması yapılan Meral, 5 ay önce hastanede akşam saatlerinde yaşamını yitirmişti. Bu kayıp, ailesi ve arkadaşları üzerinde büyük bir üzüntü yarattı. Furkan, sevgi ve anılarını yaşatmaya devam eden arkadaşları tarafından daima hatırlanacak.