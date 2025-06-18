Furkan Kanlı Türkiye Şampiyonu Oldu

GAZİANTEP’Lİ SPORCU ŞAMPİYON OLDU

İzmir’de gerçekleştirilen 20 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda, Gaziantep’ten katılan Furkan Kanlı, 3000 metre koşusunda Türkiye şampiyonu oldu. Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi’nin milli sporcusu olan Furkan Kanlı, bu başarısıyla 13 Temmuz 2025’te Romanya’da yapılacak Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme fırsatı yakaladı.

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Müdürü Abdullah Taşdemir, Furkan Kanlı’nın U-20 Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda elde ettiği başarıdan büyük gurur duyduklarını belirtti. Taşdemir, bu başarıyı, öğrencinin disiplinli çalışma azmi ile öğretmen ve antrenörlerin fedakar çabalarının bir sonucu olarak değerlendirdi ve “Diğer branşlarda da başarılı sporcular yetiştiriyoruz. Hedefimiz, tüm branşlarda yetenekli gençleri keşfedip onları doğru şekilde yönlendirerek hem ulusal hem de uluslararası arenada Gaziantep’i ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek” dedi.

DESTEK VE TEBRİKLER

Taşdemir, Türkiye şampiyonluğunu elde eden Furkan Kanlı ve antrenörlerini kutlayarak, Romanya’da yapılacak şampiyonada başarılar diledi. Bu destek, öğrencinin gelecekteki hedeflerine ulaşmasında önemli bir motivasyon sağlıyor.