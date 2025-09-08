Furkan Kesgin’e 15 yıl hapis cezası

Olayın Detayları

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, 29 yaşındaki Mutlu Kılınç’ı av tüfeği ile vurarak öldüren 24 yaşındaki Furkan Kesgin hakkında ‘Kasten öldürme’ suçlamasıyla müebbet hapis cezası verildi. Ancak mahkeme, ‘haksız tahrik’ ve ‘takdir indirimi’ uygulayarak sanığın cezasını 15 yıla indirdi. Olay, 13 Ağustos 2024 tarihinde Beşköprü Mahallesi’nde akşam saat 22.00 sıralarında gerçekleşti. Silah seslerinin ardından, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, Kılınç’ın sağ göğsünden vurulduğunu belirleyerek hastaneye kaldırdı. Ancak Kılınç, Ortaca Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Şüphelinin Yakalanması ve İfadesi

Olayın ardından kaçan şüphelinin Furkan Kesgin olduğu anlaşıldı. Ruhsatsız silah ile yakalanan Kesgin, polisteki ifadesinde, “Zafer Z. bana Mutlu’nun üvey annem ile birlikte olduğunu söyledi. Kızgın bir şekilde Mutlu’yu yanıma çağırdım. Mutlu, Zafer Z. ve Okan G. üzerime doğru koşmaya başladı. Kendimi savunmak amacıyla av tüfeğini ateşledim ve Mutlu’yu yaralandığını gördüm. Korku içinde olay yerinden kaçtım” dedi. Furkan Kesgin’in bu ifadesinin ardından, diğer iki şüpheli Zafer Z. ve Okan G. gözaltına alındı. Üç şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Ancak ilerleyen süreçte Zafer Z. ve Okan G., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Davanın Seyri ve Mahkeme Kararı

Fethiye 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 5’inci duruşması bugün gerçekleştirildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Furkan Kesgin ve taraf avukatları katılırken, Okan G. duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Durumda, B.C.T. tanık olarak dinlendi. Tanık, Furkan Kesgin ile yaşamını yitiren Kılınç arasında, üvey anne meselesi nedeniyle bir süredir husumet bulunduğunu ve daha önce telefonla küfürleştiğini açıkladı. Sonunda, mahkeme heyeti Furkan Kesgin’i ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak ‘haksız tahrik’ ve ‘takdir indirimi’ uygulanarak, ceza 15 yıla düşürüldü. Tutuksuz yargılanan Okan G. ile Zafer Z. aleyhine ise beraat kararı verildi.