Furkan Kızılay, Düğün Fotoğraflarını Paylaştı

MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI

Çocuklar Duymasın dizisindeki “Havuç” karakteriyle tanınan Furkan Kızılay, geçtiğimiz haftalarda Tutku Yılmaz ile düzenlediği düğününden yeni fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. Sevilen dizisi sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kızılay, özel hayatında da mutluluğu yakaladı. 2 Haziran’da hayatını Tutku Yılmaz ile birleştiren oyuncu, sade bir törenle düğününü gerçekleştirdi.

Kızılay, paylaşımına “Seninle ne harika bir dünya” notunu ekleyerek romantikliğini ortaya koydu. Düğün töreni, aile üyeleri ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşti. Ünlü oyuncunun, “Survivor” yarışmasında tanıştığı arkadaşlarının da düğünde bulunması dikkat çekti.

Ancak, Çocuklar Duymasın dizisinde Kızılay’ın anne ve babası rollerini canlandıran başrol oyuncuları Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı’nın düğüne katılmaması sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Bu durum, dizinin eski hayranları arasında farklı yorumların yapılmasına neden oldu. Furkan Kızılay, 2002 yılında ekranlara gelen Çocuklar Duymasın dizisinde “Havuç” lakaplı Emre karakteriyle büyük bir beğeni toplamıştı.