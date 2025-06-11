Furkan Kızılay Düğün Fotoğraflarını Paylaştı

Çocuklar Duymasın dizisindeki “Havuç” karakteriyle tanınan oyuncu ve müzisyen Furkan Kızılay, geçtiğimiz günlerde evlendiği Tutku Yılmaz ile olan düğünlerinin yeni fotoğraflarını sosyal medya platformunda ilk kez paylaştı. Geniş bir hayran kitlesi bulunan Kızılay, özel hayatında da mutluluğu buldu. 2 Haziran’da Tutku Yılmaz ile hayatını birleştiren Kızılay, sade fakat samimi bir düğün gerçekleştirdi.

Romantik Paylaşım

Kızılay, Instagram hesabından düğün anılarını paylaştıktan sonra “Seninle ne harika bir dünya” notunu ekleyerek romantik bir mesaj ile duygularını ifade etti. Nikahları, aile üyeleri ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşti. Düğün sırasında Kızılay’ın “Survivor” yarışmasında tanıştığı arkadaşlarının da davetli olduğu görüldü.

Katılım Eksikliği Dikkat Çekti

Ancak, Çocuklar Duymasın dizisinde başrolü paylaşan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı’nın düğüne katılmaması sosyal medyada gündem oldu. Bu durum, dizinin eski hayranları arasında farklı yorumlara neden oldu. Furkan Kızılay, 2002 yılında yayınlanan ve uzun yıllar boyunca reyting rekorları kıran Çocuklar Duymasın dizisinde “Havuç” lakaplı Emre karakteri ile büyük bir beğeni kazanmıştı.