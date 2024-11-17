“Furkan Rıza Demirel: Mısır Palas Anıları”

MISIR PALAS OTELİNDE DİZİ ÇEKİMLERİ

“Mısır Palas’ta dizinin otel sahnelerini çektik. Bu otel gerçek bir otel. Dizi başlamadan önce bir süre burada kaldım. Banyosuz odalar 300 lira.”

SET HAZIRLIĞI İÇİN ÇALIŞMA

“Hoca (Yılmaz Erdoğan) role alışmam için benden gerçekten resepsiyona oturup çalışmamı istemişti. Hâlâ set saatlerinden önce gidip biraz çalışıyorum. Müşteri olarak otele öyle enteresan karakterler geliyor ki. Geçen gün iki adam ellerinde devasa elektrikli testereyle geldi. Onlar günübirlik işçilermiş.”