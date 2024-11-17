More
Gündem

“Furkan Rıza Demirel: Mısır Palas Anıları”

furkan-riza-demirel-misir-palas-anilari

MISIR PALAS OTELİNDE DİZİ ÇEKİMLERİ

“Mısır Palas’ta dizinin otel sahnelerini çektik. Bu otel gerçek bir otel. Dizi başlamadan önce bir süre burada kaldım. Banyosuz odalar 300 lira.”

SET HAZIRLIĞI İÇİN ÇALIŞMA

“Hoca (Yılmaz Erdoğan) role alışmam için benden gerçekten resepsiyona oturup çalışmamı istemişti. Hâlâ set saatlerinden önce gidip biraz çalışıyorum. Müşteri olarak otele öyle enteresan karakterler geliyor ki. Geçen gün iki adam ellerinde devasa elektrikli testereyle geldi. Onlar günübirlik işçilermiş.”

ÖNEMLİ

Manşet

“Galatasaray Uzatmada Maçta Fark Attı”

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 8. haftasında uzatmalarda Nesibe Aydın'ı 84-78 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Gündem

İsrail Cumhurbaşkanı Hava Sahası İsteği Reddedildi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, uçağının Türk hava sahasından geçiş talebi kabul edilmedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.