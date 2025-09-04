Haberler

Fushan’da Türk Kahvesi Kültür Köprüsü

FUSHAN KASABASINDAKİ TÜRK KAHVESİNE İLGİ

HAİKOU, 4 Eylül — Hainan eyaletinde yer alan ve kahve kültürü ile bilinen Fushan kasabasında sunulan Türk kahvesi, özellikle gençler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu ilgi, adeta iki ülke arasında bir kültür köprüsü haline geliyor. Fushan’da neredeyse bir asırdır kahve yetiştiriciliği yapılıyor ve bu süreçte en dikkat çekici noktalardan biri, bir kafede sunulan Türk kahvesinin kendine özgü tadı oluyor.

KAHVENİN SUNUMUNDAKİ ÖZGÜNLÜK

Kafede, geleneksel pişirme yöntemlerine sadık kalınarak Türk kahvesi hazırlanıyor. Kum üzerinde pişirilen kahve, el yapımı cezveler ve işlemeli fincanlar gibi otantik malzemelerle sunuluyor. Fushan’ın yerlisi 35 yaşındaki Wang Shangcheng, bu kafeyi işletiyor. Uzun süre kendi kafesini açma hayali olan Wang, üniversite yıllarından beri Türk kültürüne duyduğu hayranlığı dile getiriyor. 2023’te kasabada uluslararası kahve çeşitlerini artıran bir program başlatıldığı zaman, bu fırsatı değerlendirerek yüzlerce yıllık Türk kahvesi geleneğini kendi memleketine taşımaya karar vermiş.

KÜLTÜREL KÖPRÜNÜN ÖNEMİ

Wang, birçok genç Çinlinin Türk kültürünü keşfetmesini sağlayan bu kahve projesinin, ticari bir girişimden ziyade sessiz bir kültür köprüsü haline geldiğini vurguluyor. Kafesi, ziyaretçilere sadece bir kahve deneyimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi artırmayı da amaçlıyor.

ÖNEMLİ

