Futbol Ailesinde Farklı Mili Takımlar

FARKLI MİLLİ TAKIMLAR İLE İLGİLİ NADİR BİR DURUM

Futbol severler, baba-oğul, kardeş gibi akrabaların aynı branşı seçerek karşılıklı takım arkadaşı veya rakip olmasına alışık. Ancak aynı aileden iki bireyin farklı milli takımlar tercih etmesi oldukça az rastlanan bir durum. Bunun en son örneği, futbol tarihinin en başarılı kalecilerinden biri olan İtalyan Gianluigi Buffon’un oğlu Louis Thomas Buffon oldu.

BABASININ ÜLKESİNİ DEĞİL, ANNESİNİN ÜLKESİNİ SEÇTİ

Efsane file bekçisinin çek manken Alena Seredova ile olan evliliğinden doğan büyük oğlu Louis Thomas, milli takım tercihini babasının değil, annesinin ülkesinden, Çekya’dan yana kullandı. Juventus altyapısında futbola adım atan 17 yaşındaki genç futbolcu, sol kanat ve forvet pozisyonlarında oynuyor. Şu an İtalya Serie B’de şampiyonluk mücadelesi veren Pisa’nın U19 takımında forma giyen Buffon, Çekya’nın alt yaş milli takımlarından davet aldı. Louis Thomas Buffon’un Çekya’yı tercih etmesi, baba ve oğul olarak farklı ülkeleri temsil eden futbolcuları akıllara getiriyor.

BABALARINDAN FARKLI YOL SEÇEN FUTBOLCULAR

Belçika’nın öne çıkan golcüsü Romelu Lukaku, babasının izinden gitmeyenlerden. Kongo Demokratik Cumhuriyeti kökenli olup Belçika’da doğan Lukaku, Belçika Milli Takımı’nın en önemli yıldızları arasında yer alıyor. Lukaku’nun babası Roger Lukaku, eski Zaire’de futbol kariyerine devam etti. Liverpool’un efsane ismi Jamie Carragher’ın oğlu da babasının milli takım izini takip etmeyenlerden. 2013’te 15 sezon boyunca Liverpool’da mücadele eden Carragher, İngiltere Milli Takımı’nda uzun yıllar oynamıştı. Oğlu James Carragher ise tercihini Malta’dan yana kullandı. Wigan Athletic’te forma giyen James, büyük babasından miras kalan Malta ve İrlanda kökenleri nedeniyle milli takım olarak Malta’yı seçti.

AİLELER ARASINDAKİ DİVANEN DEĞİŞİM

Futbol dünyasında çokça konuşulan milli takım tercihlerine sahip olan ailelerden biri de Alcantaralar. Brezilya’nın 1994 Dünya Kupası’nı kazanan kadrosunda bulunan Mazinho Alcantara’nın oğulları da onun izinden gidiyor. Oğul Rafinha, babası gibi Brezilya’yı tercih etti. Diğer oğlu Thiago Alcantara ise İspanya Milli Takımı’nı seçerek farklı bir yol izledi. Ayrıca, Alman futbolunun önemli simalarından Leroy Sane de babasının izinden gitmeyenlerden biri. Almanya’da futbola başlayan babası Souleyman Sane, kökenleri olan Senegal’i tercih etti. Leroy Sane ise Almanya Milli Takımı’na katılmayı kabul etti.

AYRILIK ORTAYA ÇIKIYOR

Dünyanın en büyük yıldızlarından olan George Weah’ın oğlu da farklı milli takımlarda mücadele ediyor. Kariyerinde birçok başarı bulunan Weah, doğduğu ülke Liberya’nın milli takımında oynadı. ABD’de New York’ta dünyaya gelen ve şu anda Juventus’ta forma giyen Timothy Weah ise ABD Milli Takımı için sahaya çıkıyor. Ayrı milli takımları seçen bir başka aile ise Kvaratskhelia. Paris Saint-Germain’de kariyerini sürdüren Khvicha Kvaratskhelia, Gürcistan Milli Takımı’nda oynarken, babası Badri Kvaratskhelia futbol kariyerinde Azerbaycan Milli Takımı’nda mücadele etti.