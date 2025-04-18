Futbol Disiplin Cezaları Farklı Uygulanıyor

FUTBOL DISCIPLIN CEZALARI ARASINDAKİ FARKLILIK

Türkiye’deki futbol disiplin cezalarının uygulanışı, lig ve kupa maçları arasında farklılık gösteriyor. Sarı kart cezaları kupa maçlarına uygulanmazken, kırmızı kart cezaları hem lig hem de kupa maçlarında geçerli olabiliyor. Süper Lig’de alınan kart cezasının Ziraat Türkiye Kupası maçlarına etkisi netleşti.

KUPA MAÇLARINDA OYNAYABİLİR Mİ?

Süper Lig kurallarına göre, bir futbolcu 4 sarı karta ulaştığında 1 maç ceza alıyor. Ancak bu sarı kart cezaları sadece lig maçlarında geçerli oluyor. Bu durum, ligde sarı kart cezası bulunan bir futbolcunun kupa maçlarında oynamasını sağlıyor. Böylece sarı kart cezalı futbolcular, Türkiye Kupası’nda takımlarına katkı sunma fırsatı buluyor. Öte yandan, ligde kırmızı kart gören bir oyuncunun cezası, hem lig hem de kupa maçlarında geçerli oluyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ Cezalı MI?

Bu bilgiler ışığında, Barış Alper Yılmaz’ın Eyüpspor maçında cezalı durumda olduğu anlaşılabiliyor.