Futbol Disiplin Kurulu’na Sevkler Açıklandı

GALATASARAY VE DİĞER KULÜPLER PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, ‘talimatlara aykırı hareket’ sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Ayrıca, Galatasaray Kulübü de ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle kurula gönderildi. Fenerbahçe Kulübü’nün de ‘çirkin ve kötü tezahürat’, Beşiktaş’ın ise ‘talimatlara aykırı hareket’ gerekçesiyle kurula sevk edildiği aktarıldı. Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı ‘futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar’ sebepli sevkinin gerçekleştirildiği belirtildi.

PFDK’YA YAPILAN SEVKLER AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından 13.05.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler duyuruldu. Kurula gönderilen sevkler arasında RAMS Başakşehir Futbol Kulübü’nün 09.05.2025 tarihindeki Fenerbahçe maçı sonrası ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi gereğince yer alıyor. Bunun yanı sıra, Başkan Göksel Gümüşdağ’ın maç sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

GÖZTEPE VE ATAKAŞ HATAYSPOR SEVKLERİ

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.’nin 09.05.2025 tarihinde oynanan müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. ve Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesiyle kurula sevk edildiği belirtildi. Ayrıca, Kasımpaşa A.Ş. ve Trabzonspor A.Ş.’nin de ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle sevk edilmesi kararlaştırıldı. Galatasaray A.Ş. idarecilerinin belirlenen tarihlerde ‘talimatlara aykırı hareket’ gerekçesiyle tedbirsiz bir şekilde kurula sevkine karar verildiği açıklandı.

PFDK SEVKLERİNDE YENİ GELİŞMELER

NET Global Sivasspor’un 11.05.2025 tarihindeki müsabakada ‘saha olayları’ ve ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle sevk edildiği belirtildi. Ayrıca, Beşiktaş A.Ş.’nin ‘talimatlara aykırı hareketi’, Göztepe A.Ş. idarecisi Ali Dönmez’in ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ ve Atakaş Hatayspor futbolcusunun ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmeleri kararlaştırıldı. Bellona Kayserispor’un da 12.05.2025 tarihinde gerçekleştirilen müsabakada ‘çirkin ve kötü tezahürat’ ile ‘usulsüz seyirci alınması’ gerekçeleriyle disiplin kuruluna sevkine karar verildi.