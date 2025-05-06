Futbol Disiplin Kurulu’na Sevkler Açıklandı

PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU’NA YAPILAN SEVKLER

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler detaylı bir şekilde şu şekilde yer alıyor:

ONVO ANTALYASPOR VE GÖREVLİLERİ

ONVO ANTALYASPOR Kulübü, 02.05.2025 tarihinde oynanan ONVO ANTALYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” dolayısıyla Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi gereğince, “saha olayları” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi. Bunun yanı sıra, ONVO ANTALYASPOR Kulübü görevlisi ÖMER AKBAŞ, aynı müsabakada “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 06.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Diğer görevli isimler SÜLEYMAN GÖZAÇIK, MEVLÜT ALTINBAŞ, BUĞRA TERCAN ve SEHER KARAKAŞ da benzer sebeplerle 06.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

TÜMOSAN KONYASPOR SEVKİ

TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü, yine 02.05.2025 tarihinde oynanan aynı müsabakada “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi ve “saha olayları” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi çerçevesinde PFDK’ya sevk edildi.

BELLONA KAYSERİSPOR MÜSAHAKASI

BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü, 03.05.2025 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 5. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edilmiştir. Ayrıca, kulüp başkanı NURETTİN AÇIKALIN, idareciler RIZA ERKUT YURDEMİ, HASAN AKİ, ALİ SOFULARLI ve ALİ FİDAN’ın aynı sebeplerle tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verildi.

ÇAYKUR RİZESPOR’UN SEVKİ

03.05.2025 tarihinde ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. ve GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. arasında oynanan müsabakadaki “saha olayları” nedeniyle ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. PFDK’ya sevk edilmiştir.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE SEVKLERİ

03.05.2025 tarihinde GALATASARAY A.Ş. Kulübü, NET GLOBAL SİVASSPOR’a karşı olan müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi ile “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi.

Fenerbahçe A.Ş. ise 04.05.2025 tarihinde FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. müsabakasında benzer nedenlerden dolayı PFDK’ya sevk edildi. BEŞİKTAŞ A.Ş. de benzer durum dolayısıyla aynı tarihte PFDK’ya sevk edildi.

ADANA DEMİRSPOR VE DİĞER SEVKLER

ADANA DEMİRSPOR A.Ş., 04.05.2025 tarihinde GÖZTEPE A.Ş. ile olan maçında “çirkin ve kötü tezahüratı” ile “saha olayları” nedeniyle PFDK’ya sevk edilmiştir. KASIMPAŞA A.Ş. ve TRABZONSPOR A.Ş. kulüpleri de 05.05.2025 tarihinde oynanan maçları sonucunda “çirkin ve kötü tezahüratı” sebebiyle PFDK’ya sevk edildi.