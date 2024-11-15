“Futbol Eşlerinin Seyahat Tercihleri Tartışılıyor”

Zeynep Sever Demirel’in Programı

Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel, YouTube platformunda yayınlanan ‘Yenge FC’ programında futbol dünyasının ünlü isimlerinin evlerine misafir olmaya devam ediyor. Son olarak, Demirel, Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan ile bir araya geldi.

Yengen Vizesi Bölümü

Programın ‘Yengen Vizesi’ bölümünde, Turan’a “Eşini tatil için tek başına Dubai, Tayvan, Küba, Moskova, Bodrum, Kıbrıs, Paris, Kartalkaya’dan hangisine göndermezsin?” sorusu yöneltildi. Turan, “En az Bodrum’u tercih ederim. Çünkü herkes geziyor, eğleniyor ama bizim eşlerimiz yaptığı zaman olay oluyor. Başka bir yere çekilebiliyor. Türkiye’de böyle bir durum var.” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca, “Türkiye’de onların özgürlük alanı çok kısıtlı. Yurtdışında böyle bir şey yok. Ama Moskova’da da bir dururdum. Bu arada insan aldatmak isterse her yerde yapabilir. Bu niyetle ilgili bir şey. Aslında Arda’nın bir şehir kısıtlaması olmaması gerekiyor.” sözlerini ekledi.