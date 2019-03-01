Haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’de bu hafta görev yapacak hakemlerin isimler Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklandı.
1 Mart
20.30 Antalyaspor – MKE Ankaragücü: Koray Gençerler
2 Mart Cumartesi
16.00 Bursaspor – Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor – Beşiktaş: Suat Arslanboğa
19.00 Fenerbahçe – Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
3 Mart Pazar
13.30 Atiker Konyaspor – Göztepe: Abdulkadir Bitigen
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor – Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Galatasaray: Cüneyt Çakır
4 Mart Pazartesi
20.00 Kasımpaşa – Trabzonspor: Bülent Yıldırım
20.00 Akhisarspor – Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat
HABERTURK