Futbol Kulüpleri PFDK’ya Sevk Edildi

PROFESYONEL DİSİPLİN KURULU’NA SEVKLER

Süper Lig’de Galatasaray, Kasımpaşa, Sivasspor, Adana Demirspor, Göztepe, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Alanyaspor, çeşitli nedenlerden dolayı Profesyonel Disiplin Kurulu’na (PFDK) gönderildi. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle PFDK’ya sevk edilirken, Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Selçuk İnan da sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle kurul tarafından değerlendirilecek. Başakşehir futbolcusu Krzysztof Piatek ise kural dışı hareketleri sebebiyle PFDK’ya sevk edildi.

SEVK DETAYLARI

Kurula yapılan sevkler şu şekildedir: “1- GALATASARAY A.Ş., 18.04.2025’te oynadığı GALATASARAY A.Ş.-SİPAY BODRUM FK müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. 2- KASIMPAŞA A.Ş., 19.04.2025’teki KASIMPAŞA A.Ş.-NET GLOBAL SİVASSPOR müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ sebebiyle PFDK’ya yollandı. 3- NET GLOBAL SİVASSPOR, aynı tarihteki müsabakada benzer gerekçeyle PFDK’ya sevk edildi. 4- ADANA DEMİRSPOR A.Ş., 19.04.2025’te ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle sevk edildi. 5- GÖZTEPE A.Ş., 19.04.2025’teki GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ için PFDK’ya gönderildi.

ÖNEMLİ SEVKLER VE GEREKÇELER

Göztepe A.Ş. görevlisi Muhsin Asil Bilgehan, aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketleri’ için PFDK’ya sevk edilirken, Başakşehirli Krzysztof Piatek, 20.04.2025’teki RAMS BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP futbol müsabakasındaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle PFDK’ya gönderildi. Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Selçuk İnan, 20.04.2025 tarihinde ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle sevk edildi. Ayrıca, Gaziantep FK’nın 21.04.2025’te sosyal medya paylaşımları ‘futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar’ olarak değerlendirildi.

DİĞER KULÜPLERİN SEVKİ

Fenerbahçe A.Ş., 20.04.2025’teki FENERBAHÇE A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Corendon Alanyaspor da benzer bir durumda aynı tarihteki mücadelesinde ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle PFDK’ya gönderildi. Manisa Futbol Kulübü ve MKE Ankaragücü gibi diğer kulüpler de aynı sebep ile disiplin kuruluna yollandı.

Bu bilgiler, Süper Lig’de yaşanan disiplin ihlalleri konusunda güncel durumu yansıtıyor.