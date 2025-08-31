Futbol Maçı beIN Sports’ta Canlı

FUTBOLSEVERLERİN MERAKI

Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma için “Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı şifresiz mi?” sorusu gündemdeki yerini alıyor. Özellikle Fenerbahçe’nin yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde oynayacağı bu maçın yayın durumu, taraftarların en çok konuştuğu konu arasında bulunuyor. Maçı izlemek isteyenler için yayın bilgileri büyük önem taşıyor. Şimdi, Gençlerbirliği Fenerbahçe maçının şifresiz olup olmadığını inceleyelim.

MAÇIN DETAYLARI

Eryaman Stadı’nda gerçekleşecek Gençlerbirliği – Fenerbahçe karşılaşması 31 Ağustos 2025 Pazar günü, yani bu akşam yapılacak. Mücadele saat 19.00’da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında yer alan bu önemli maç, futbolseverler için kaçırılmaması gereken bir fırsat oluşturuyor.

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçı beIN Sports’ta canlı yayınlanacak. İzleyiciler, beIN Sports’un düzenli yayın akışı sayesinde lig maçlarını, futbol tartışma programlarını ve spor haberlerini takip edebiliyor. İşte gerekli yayın bilgileriyle birlikte kanal ayarları:

– Kanal Adı: beIN SPORT 1 HD

– Paket İsmi: DIGITURK T37

– Frekansı: 11675

– Polarizasyon Değeri: V – Dikey

– Kapsama: Batı

– SR: 24444

– FEC: 3/4

Bu bilgiler, futbolseverlerin maçın yayınını kolaylıkla bulmalarını sağlayacak.