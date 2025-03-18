Futbol Maçı Sonrası Kışlada Kavga Çıktı

Isparta General İhsan Alper Kışlası’nda, Somali uyruklu askerler arasında gerçekleşen bir futbol maçından sonra kavga patlak verdi. Türk askerlerinin de karıştığı bu çatışmada, iki asker ağır yaralanırken, birçok asker de çeşitli yaralarıyla hastaneye kaldırıldı. Isparta Valisi Abdullah Erin, yaralı askerleri hastanede ziyaret ederek, “Yaralılar arasında durumu kritik olarak değerlendirebileceğimiz 2 tane Somalili asker var. Onlar için gerekli müdahaleler yapılıyor” şeklinde bir açıklama yaptı.

Olayın Meydana Gelişi

Olay, saat 21.00 sularında Isparta General İhsan Alper Kışlası’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Somali askerleri kendi aralarında oynadıkları futbol maçı sonrası tartışmaya başladılar. Yaşanan tartışma, bir anda taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşünce, Türk askerleri de olaya müdahil oldu. Çatışma sonrasında, kışlaya çok sayıda ambulans gönderildi. İlk müdahale yapılan yaralı askerler, ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralı Askerlerin Tedavi Süreci

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi edilerek taburcu edilen hafif yaralı Türk askerleri olduğu öğrenilirken, Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Somali askerlerinden 2’sinin durumu çok ağırdı ve entübe edilip ameliyata alındı.

Isparta Şehir Hastanesi’ne gelen Vali Abdullah Erin, olayla ilgili bilgi alarak yaralı askerleri ziyaret etti. Vali Erin, “Olay akşam 21.00 civarında Piyade Komando Eğitim Tugayı’nda eğitim gören Somali uyruklu askerler arasında futbol maçı sonrası bir kargaşa yaşandı. Askerlerimiz olaya kısa zamanda müdahale etti. Hem Somali uyruklu hem de Türk askerlerinde hafif yaralanmalar meydana geldi. Emniyet ekiplerimiz de olaya müdahale için gönderildi. Sağlık teşkilatımız, yaralıları hastanelere sevk etti. Çoğu asker ayakta tedavi edilerek taburcu edildi” dedi.

Vali Erin, “Yaralılar arasında durumu kritik olarak değerlendirebileceğimiz 2 tane Somalili asker var. Onlar için gerekli müdahaleler yapılıyor. Umarım bu müdahaleler sonrasında sağlıklarına kavuşur” şeklinde konuştu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı da bildirildi.