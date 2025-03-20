Futbol Maçı Sonrası Somali Askerleri Kavga Etti

ISPARTA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Isparta Valiliği, 18 Mart’ta General İhsan Alper Kışlası’nda eğitim gören Somalili askerler arasında bir futbol maçı sonrasında kavga yaşandığını ve bu olayda toplamda 24 Somalili askerin yaralandığını bildirmişti. Valilikten yapılan açıklamada, “Yaralılar ilimizdeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup biri dışında diğerlerinin sağlık durumu iyidir. Kışlada şu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. İdari ve adli tahkikat ilgili kurumlar tarafından yürütülmektedir.” şeklinde bilgilendirme yapıldı.

SON DURUM BİLGİLERİ

MSB kaynakları, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi: “17 Mart 2025 tarihinde 40’ıncı Komando Tugay Komutanlığı’nda komando temel eğitimi gören Somali Silahlı Kuvvetler personeli arasında oynanan futbol maçında kavga çıkmıştır. Biri ağır olmak üzere toplam 51 Somali personeli yaralanmıştır. Olaya müdahale eden bazı personelimiz de hafif şekilde yaralanmıştır. Konunun araştırılması maksadıyla heyet görevlendirilmiştir. Eğitimlerini tamamlayan Somalili askerler ülkelerine gönderilmiştir.”