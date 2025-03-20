Haberler

Futbol Maçı Sonrası Somali Askerleri Kavga Etti

ISPARTA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Isparta Valiliği, 18 Mart’ta General İhsan Alper Kışlası’nda eğitim gören Somalili askerler arasında bir futbol maçı sonrasında kavga yaşandığını ve bu olayda toplamda 24 Somalili askerin yaralandığını bildirmişti. Valilikten yapılan açıklamada, “Yaralılar ilimizdeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup biri dışında diğerlerinin sağlık durumu iyidir. Kışlada şu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. İdari ve adli tahkikat ilgili kurumlar tarafından yürütülmektedir.” şeklinde bilgilendirme yapıldı.

SON DURUM BİLGİLERİ

MSB kaynakları, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi: “17 Mart 2025 tarihinde 40’ıncı Komando Tugay Komutanlığı’nda komando temel eğitimi gören Somali Silahlı Kuvvetler personeli arasında oynanan futbol maçında kavga çıkmıştır. Biri ağır olmak üzere toplam 51 Somali personeli yaralanmıştır. Olaya müdahale eden bazı personelimiz de hafif şekilde yaralanmıştır. Konunun araştırılması maksadıyla heyet görevlendirilmiştir. Eğitimlerini tamamlayan Somalili askerler ülkelerine gönderilmiştir.”

ÖNEMLİ

Haberler

Zirai Don Uyarısı: Üreticiler Önlem Almalı

Sarıgöl Ziraat Odası'nın başkanı, bölgedeki zirai don riskinin iki gün daha devam edeceğini vurgulayarak üreticilere gerekli önlemleri almalarını tavsiye etti.
Haberler

Vezirköprü’de Depoda Yangın: Maddi Zarar

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle diğer işyerlerine yayılmadan söndürüldü; maddi hasar oluştu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.