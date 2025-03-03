Futbol Maçında Genç Oyuncu Duvara Çarptı

MAÇTA YAŞANAN KAZA

Brezilya’da gerçekleşen bir futbol karşılaşmasında 20 yaşındaki savunma oyuncusu Melkzedeck de Sousa Fernandes, kısaca Melk, rakip takımın kale alanına yaklaşırken oldukça üzücü bir kaza geçirdi. Melk, bir rakibiyle mücadele ederken dengesini kaybedip düştü ve hızla saha kenarındaki beton duvara çarptı. Bu talihsiz olay nedeniyle maç anında durduruldu ve hemen diğer oyuncular genç futbolcunun yardımına koştu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Melk, sedyeyle saha dışına çıkartılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza anına ait görüntülerde, 22 numaralı formayı giyen Melk’in yere düştükten sonra yarı bilinçli bir şekilde elini başına götürdüğü ve başının yan tarafından kan aktığı görülüyor. Atletico Piauiense kulübü sosyal medya aracılığıyla, oyuncunun Dirceu Arcoverde Hastanesi’nde tedavi gördüğünü ve başındaki yaraya dikiş atıldığını ifade etti. Kulüp, “Melk’in bilinci yerinde ve durumu iyi. Gelişimini izlemeye devam ediyoruz ve ona tüm desteği veriyoruz” açıklamasını yaptı.

GEÇMİŞTE YAŞANAN BENZER OLAYLAR

Futbolda bu tür kazalar ciddi sonuçlar doğurabiliyor. 2015 yılında Arjantin’de 21 yaşındaki Emanuel Ortega benzer bir olayda hayatını kaybetmişti. Bu trajik olayın ardından Arjantin Futbol Federasyonu, saha kenarındaki duvarların yastıklı koruyucu malzemeler ile kaplanmasını zorunlu kılmıştı. Taraftarlar ve futbol camiası, Melk’e geçmiş olsun dileklerini sosyal medyada iletirken, pek çok kişi saha kenarındaki beton duvarların tehlike oluşturduğuna ve bunların kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.