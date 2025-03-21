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Futbol Takımı Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

GALATASARAY MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Futbol A Takımımız, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı için hazırlıklara, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başlangıç yaptı. Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşti ve kondisyon ile taktik çalışmalarının yürütüldüğü bir seans oldu. Isınma koşuları, pas çalışmaları ve 5’e 2 top kapma egzersizleriyle açılış yapılan idman, minyatür kale ve dar alanda yapılan çift kale maçıyla sona erdi.

İLERLEYİŞ SÜRECEK

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ile oynayacağı müsabaka için yarın saat 11.45’te basına kapalı bir antrenman ile çalışmalarına devam edecek.

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