Futbol Takımı Hem Orucunu Hem Antrenmanı Sürdürdü

BURSASPOR’UN ANTRAMAN PROGRAMI RAMAZAN’A UYUM GÖSTERİYOR

Bursa’da amatör ligde mücadele eden bir futbol takımı, yaklaşan play-off maçlarına hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu haftaki antrenman programı iftar saatine denk gelse de, futbolcular ne oruca ne de antrenmana ara vermiyor. Ezan sesinin yükselmesiyle birlikte iftarlarını açan sporcular, “Ne antrenmanı, ne de orucu bırakırız” diyor.

Bursa Süper Amatör Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yavuzselim Gençlerbirliği Spor, önümüzdeki hafta gerçekleşecek play-off maçları için tüm hazırlıkları eksiksiz sürdürüyor. Genç sporcuların bu haftaki antrenman programı iftar saatiyle çakışsa da, oyuncular antrenmana devam etmekte kararlı. Takımın teknik direktörü Osman Kara yönetimindeki antrenman sırasında akşam ezanı okunduğunda düdük çalındı ve sporcular kısa bir mola aldı. Saha kenarına koşan futbolcular, hurma ve su ile iftarlarını açtıktan sonra tekrar antrenmana döndü. Bu çabaları, antrenmanı izleyen vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Takımın antrenörlüğünü üstlenen Osman Kara, “Ramazan ayında ilk kez antrenman yapıyoruz. Bu hafta maçımız yok ama önümüzdeki hafta oynanacak müsabaka için antrenman saat 7-8 arasında oldu. Ramazan’a denk gelmesi bize ayrı bir güzellik sağladı. Oruç tutan sporcularımızı hafif bir iftar ile destekledik. Hurma ve suyla iftarlarını açıp tekrar sahaya döndüler. Küçük bir antrenmandan sonra Kulüp Başkanımız Latif Aybayrak da sporcularımıza jestte bulundu. Antrenman sonunda börek yiyeceğiz. Güzel bir etkinlik oldu, Ramazan’ın bereketini yaşıyoruz. 20-25 kişilik bir sporcu kadromuz var. Play-off maçlarına hazırlanıyoruz ve hedefimize odaklandık.” şeklinde ifade etti.