Futbol Takımında Saha Krizi Var

ORTA SAHA KRİZİ
Milli aranın sona ermesiyle Trabzonspor ile gerçekleştireceği maça odaklanan Fenerbahçe, orta saha bölgesinde ciddi bir kriz yaşıyor. Edson Alvarez’in milli takım kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı bildiriliyor.
ALTERNATİF YETERSİZLİĞİ
Sofyan Amrabat’ı Real Betis’e kiralayan Sarı-Lacivertliler, mevcut durumda orta saha bölgesinde yalnızca İsmail Yüksek ve Fred isimlerine sahip. Fazla alternatifi bulunmayan ekipte, pazar günü oynanacak maçta bu ikilinin sahada olması kesin gözüyle değerlendiriliyor.