Futbol Takımında Saha Krizi Var

ORTA SAHA KRİZİ

Milli aranın sona ermesiyle Trabzonspor ile gerçekleştireceği maça odaklanan Fenerbahçe, orta saha bölgesinde ciddi bir kriz yaşıyor. Edson Alvarez’in milli takım kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı bildiriliyor.

ALTERNATİF YETERSİZLİĞİ

Sofyan Amrabat’ı Real Betis’e kiralayan Sarı-Lacivertliler, mevcut durumda orta saha bölgesinde yalnızca İsmail Yüksek ve Fred isimlerine sahip. Fazla alternatifi bulunmayan ekipte, pazar günü oynanacak maçta bu ikilinin sahada olması kesin gözüyle değerlendiriliyor.

Çanakkale’de Tır, Otomobile Çarptı, 1 Ölüm

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir tır ile otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Eşi Yoga Eğitmeniyle Çalışıyor, Eleştirildi

Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'un yoga eğitmeniyle çalışmasına yönelik eleştirilere karşı çıkarak yaş ve güzellik anlayışının yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

