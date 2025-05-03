Futbol Topu Bahçeye Kaçtı, Kavga!

FUTBOL OYNAYAN ÇOCUKLARIN BAŞINA GELENLER

Firuzköy Mahallesi Malkoç Sokak’ta yer alan Deliorman Parkı’nda futbol oynayan çocukların topu, yakınlardaki bir evin bahçesine kaçtı. Kadının elindeki çapa ile durumu kontrol etmek istemesi, çocukların oyununa olumsuz yansıdı. Kadın, çocukları uyarmasına rağmen topların bahçeye girmesi üzerine sinirlenerek küfürlü ifadeler kullandı.

KADINDAN HADDİ AŞAN TEPKİ

Çocuklar, topu geri istemekte ısrar edince kadın, elindeki dalı onları korkutmak amacıyla fırlattı. O sırada çocuklardan biri, “Topa bir şey olursa evini yıkarız” diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine kadın daha da öfkelenerek küfür etti. Sonunda kadın, bahçeye kaçan topu patlatırken, bahçedeki erkeği çocukların toplarını geri vermekle meşguldü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.