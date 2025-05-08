Futbol Turnuvası Dostluk İçin Düzenlendi

FUTBOL TURNUVASI DOSTLUĞU PEKİŞTİRİYOR

Afyonkarahisar İl Müftülüğü, 14 ilçenin katılımıyla bir futbol turnuvası düzenleyerek dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmeyi amaçlıyor. Merkez ve ilçe müftülükleri arasında tanışma, birlik, beraberlik ve dayanışmayı artırmak için gerçekleştirilen turnuva, il müftülüğünün öncülüğünde hayata geçirildi.

AÇILIŞ MAÇI GERÇEKLEŞTİ

Turnuvanın açılış karşılaşması, Çobanlar ve Sultandağı ilçe müftülükleri takımları arasında yapıldı. İlk müsabaka, Hasan Karaağaç Mahallesi’nde yer alan Fatih Sultan Mehmet Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Ayrıca, müsabakanın başlama vuruşunu İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu yaptı. Turnuvaya toplam 14 takım katılım göstererek Merkez, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, İhsaniye, İscehisar, Sandıklı, Sinanpaşa, Sultandağı ve Şuhut müftülüklerini temsil ediyor.

Etkinlik kapsamında çeyrek final karşılaşmaları 13-14 Mayıs’ta, yarı final müsabakaları 20 Mayıs’ta ve final ile üçüncülük maçları 22 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyerek, bu etkinliğin kurumlar arası bağları güçlendirmesini umduğunu ifade ediyor.