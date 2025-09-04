Futbol Veriyle Buluştu, Galatasaray 29. Sırada

FUTBOLDA VERİ ANALİZİ

Football Meets Data, Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasını simüle ederek takımların sıralamalarını tahmin etti. Galatasaray’ın lokasyonundaki sıralama ise dikkat çekti. Yapılan simülasyon neticesinde, ilk 8’e ulaşma ihtimali en yüksek olan takım yüzde 74 oranıyla Arsenal olarak belirlendi. Arsenal’ın ardından gelen ikinci takım ise yüzde 68 ile Liverpool oldu; bu takım Galatasaray’ın rakibi konumunda. Üçüncü sırada Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid yer aldı ve İspanyol devinin lig aşamasını ilk 8’de tamamlama olasılığı yüzde 58 olarak belirlendi. Dördüncü sırada yüzde 54 ile Barcelona, beşinci sırada ise Hakan Çalhanoğlu’nun oynadığı Inter yüzde 53 oranıyla yer alıyor.

İLK 8’E GİRME İHTİMALİ

Yine Galatasaray’ın rakipleri arasında yer alan Manchester City’nin lig aşamasında ilk 8’de bitirme ihtimali yüzde 53 olarak tahmin edildi. 7. sırada Chelsea bulunuyor ve Londra temsilcisinin oranı yüzde 48 oldu. Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasını ilk 8’de tamamlayacağı öngörülen son takım ise yüzde 43 ile PSG oldu. Simülasyona göre bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde play-off’a kalacak takımlar ise şu şekilde sıralanıyor: Bayern Münih, Napoli, Tottenham, Atalanta, Juventus, Villarreal, Newcastle, Bayer Leverkusen, Sporting, Borussia Dortmund, Benfica, Atletico Madrid, Monaco, Athletic Bilbao, PSV ve Club Brugge.

GALATASARAY’IN DURUMU

Football Meets Data, Galatasaray’ın bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 29. sırada tamamlayacağını öngördü. Sarı-kırmızılı takımın, lig aşamasını ilk 24’te tamamlama ihtimali yüzde 46 olarak belirlenirken, ilk 8’de bitirme ihtimali yalnızca yüzde 5 olarak gösterildi. İşte bu sıralama.