Futbolcu Gustavo Hastaneye Sevk Edildi

FUTBOLCU LUIZ GUSTAVO HASTANEYE KALDIRILDI

Türkiye’de bir dönem Fenerbahçe forması giymiş olan ünlü futbolcu Luiz Gustavo, hastaneye kaldırıldı. Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanmış ve şu an Brezilya takımlarından Sao Paulo FC’de forma giyen Gustavo’nun akciğer tromboembolisi yaşadığı bildiriliyor.

ANRENMANDA CİDDİ GÖĞÜS AĞRILARI YAŞADI

Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 37 yaşındaki Brezilyalı futbolcu antrenmana geldiğinde ciddi göğüs ağrıları hissetti. Durumu acil olan Gustavo’un, hastaneye kaldırıldığı ve birkaç gün boyunca gözetim altında tutulacağı aktarıldı. Uzmanlar, futbolcunun yaşını da göz önünde bulundurarak, bu rahatsızlığın kariyerinin sonuna işaret edebileceğini belirtiyor.

SAĞLIK EKİBİ HAREKETE GEÇTİ

Sao Paulo kulübünden yapılan resmi açıklamada, “Göğüs bölgesinde ağrı şikayetinde bulunan Gustavo, sağlık ekibinin kontrolleri sonucunda hemen Albert Einstein Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan görüntüleme testlerinde, pulmoner tromboemboli (akciğer embolisi) tespiti yapıldı. Oyuncu, gözlem altında olması ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldı.” ifadelerine yer verildi.