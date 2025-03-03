Futbolcu, Maçta İkili Mücadele Sonrası Yere Yığıldı

MAÇTA BEKLENMEDİK BİR OLAY

Zonguldak’ta yaşanan amatör bir maçta, bir futbolcu girdiği ikili mücadele sonrasında aniden yere yığıldı. Olay, Deplasmanlı Süper Amatör Lig’in 18. haftasında, Çaycumaspor’un kendi sahasında Kdz. Ereğli Çiğdemlispor ile karşılaştığı sırada gerçekleşti. İkinci yarıda yaşanan bir pozisyon sonucunda, rakip takımdan bir futbolcunun mücadele sırasında düşmesi sonucu kısa süreli nefessizlik durumu gerçekleşti.

SALONDAKİ MÜDAHALELER

Bu talihsiz olay, Çaycuma Sentetik Stadı’nda meydana geldi. Çaycumaspor, 18. haftada Kdz. Ereğli Çiğdemlispor’u kendi sahasında ağırlarken, maçı sürdüren ev sahibi takım, 57. dakikada Karadeniz Ereğli Çiğdemlispor’dan 10 numaralı forma sahibi Kerem Can Orhan ile girdiği ikili mücadele sonrası yere yığıldı. Maçın orta hakemi Atakan Yüzlü, durumu fark ederek oyunu durdurdu. Sonrasında, futbolcuya müdahale etmek amacıyla Çaycumaspor takımındaki arkadaşları ve yedek kulübesinden destek geldi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNDEN HIZLI MÜDAHALE

Sahada bulunan ve olayları izleyen bir sağlık görevlisi hemen sahaya girerek futbolcuya müdahale etti. İlk müdahale sırasında sağlık görevlisi, futbolcuyla yakın temas kurarak çeşitli sorular yöneltti ve yanıtlar almaya çalıştı. Ölüm riskiyle karşı karşıya kalan futbolcu, yapılan müdahalelerin ardından saha dışına çıkarıldı. Mücadele sırasında yaşanan bu korkutucu anlar, izleyenlerin yüreklerini ağıza getirdi.