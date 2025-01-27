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Spor

Futbolcu Nainggolan Uyuşturucu Sebebiyle Tutuklandı

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TUTUKLAMA HABERİ

Belçika’nın Lokeren-Temse kulübünde forma giyen Radja Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması dolayısıyla Belçika’da tutuklandı. De Telegraaf gazetesinde yer alan habere göre, Nainggolan’ın Güney Amerika’dan Avrupa’ya gerçekleştirilen uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili yürütülen soruşturmanın çerçevesinde tutuklandığı ifade edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yayımlanan haberde, devam eden soruşturma sürecinde 30’dan fazla evde arama yapıldığına da dikkat çekildi. 36 yaşındaki Nainggolan, daha önce İtalya’nın Cagliari, Roma ve Inter gibi takımlarında oynamış, son olarak Belçika’da Antwerp takımında kariyerine devam etmiştir. Bu sezon başında ise üçüncü lig kulübü Lokeren-Temse’ye transfer olmuştu.

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