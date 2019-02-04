Futbolcu Sala’nın uçağı bulundu

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’yı Fransa’dan İngiltere’ye taşıyan uçak geçtiğimiz günlerde sırra kadem basmıştı.

SKY Sports’un haberine göre, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’yı taşıyan uçak Manş Denizi’nin dibinde bulundu. Uçaktakilere ulaşılıp ulaşılmadığı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

Sala ve pilotu arama çalışmaları 10 kilometrekarelik bir alana indirgendi. Uçağın yerinin bulunduğu, Sala’nın ailesine de bildirildi. Daha önce uçağa ait olduğu düşünülen parçalar Fransa kıyılarında bulunmuştu.